Mercato : L’OM a raté «le nouveau Mbappé»﻿

L'AS Monaco a frappé un gros coup en battant le FC Barcelone lors de son entrée en lice en Ligue des champions grâce notamment à un but de George Ilenikhena. A 18 ans, l'attaquant est devenu le plus jeune buteur monégasque en C1, effaçant des tablettes un certain Kylian Mbappé. De quoi donner des regrets à l'OM, proche de le signer en 2022.

George Ilenikhena n’a pas manqué ses débuts en Ligue des champions. A tout juste 18 ans, l’attaquant a offert la victoire à son équipe face à un Barça réduit à dix après l’exclusion d’Eric Garcia. Quoi qu’il en soit, la formation monégasque a assuré l’essentiel en repartant du stade Louis II avec les trois points (2-1).

«Le nouveau Mbappé» enfin trouvé ?

Arrivé sur le rocher cet été en provenance de la Belgique, Ilenikhena s’est fait un nom sur la scène européenne. La presse espagnole, qui a évidemment suivi attentivement cette rencontre, lui a consacré plusieurs articles. Le quotidien Marca le compare même à un certain Kylian Mbappé, formé à Monaco.

L'OM a raté le coche

Mais il y a quelques années, Ilenikhena aurait pu faire le bonheur d’une autre équipe de Ligue 1. En 2022, son arrivée à l’OM était quasiment actée. Un accord avait été trouvé entre les différentes parties, mais le deal avait capoté pour des raisons administratives. Alors à Amiens, il avait attendu janvier 2023 pour changer d’air et s’engager avec le Royal Antwerp.