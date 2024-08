Mercato : L'OM a enchainé les échecs

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, le feuilleton au poste de gardien s'apprête à toucher à sa fin. En effet, avec Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, le club phocéen va s'offrir deux nouveaux portiers. La fin donc d'une très longue quête à Marseille, où Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont exploré de très nombreux dossiers. Et pour l'OM, les échecs ont été nombreux avant l'Argentin et le Néerlandais.

Suite à l'arrivée de Valentin Carboni à l'OM ce mercredi, cela fait maintenant 6 recrues pour le club phocéen. Mais ce total va encore grimper très prochainement avec notamment les arrivées de deux nouveaux gardiens : Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. L'OM touche enfin au but alors que cela n'aura pas été simple de trouver chaussure à son pied...

L'OM a pensé à Bulka et Kepa

Ce jeudi, L'Equipe a dévoilé les coulisses de la quête d'un gardien à l'OM. Dans un premier temps, il est expliqué que ces derniers mois le club phocéen avait notamment sondé Marcin Bulka (OGC Nice) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea), deux dossiers visiblement impossibles. Mais l'OM ne s'est pas arrêté là...

Les échecs s'enchainent

De même, le club phocéen s'est penché sur Brice Samba (RC Lens), Illan Meslier (Leeds), Filip Jörgensen, qui est parti à Chelsea, Alvarez Valles (Las Palmas), Timon Wellenreuther (Feyenoord) ainsi qu'un jeune gardien allemand. Mais à chaque fois, l'OM n'a pu aller au bout et ce sont finalement Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange qui vont débarquer à l'OM.