Transferts : L'OM annonce la couleur pour sa recrue surprise à 2M€

D'ici quelques jours, ce n'est pas un, mais deux gardiens qui vont rejoindre l'OM. Avec la blessure de Ruben Blanco et Pau Lopez qui est en instance de départ, le club phocéen s'apprête à accueillir Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange‎. En ce qui concerne le Néerlandais, l'OM a surpris tout le monde. A Marseille, on s'est donc expliqué.

C'est du côté des Pays-Bas que l'OM va trouver son bonheur au poste de gardien. En plus de Geronimo Rulli, qui devrait débarquer de l'Ajax Amsterdam pour 3M€, le club phocéen s'apprêterait également à recruter Jeffrey de Lange‎. Pour 2M€, le Néerlandais devrait débarquer en provenance des Go Ahead Eagles.

« Il a des statistiques surprenantes »

Cette information est sortie de nulle part ce mercredi, mais à 26 ans, Jeffrey de Lange est tout proche de s'engager avec l'OM lors de ce mercato estival. Alors que le Néerlandais est inconnu du grand public, le club phocéen fait savoir à L'Equipe : « Il a des statistiques surprenantes ».

« On le considère comme un numéro 1 bis »

Egalement courtisé par Blackburn et l'Ajax Amsterdam, Jeffrey de Lange est donc attendu à l'OM. Avec quel rôle ? Quid de la hiérarchie avec Geronimo Rulli ? « On le considère comme un numéro 1 bis », a-t-on assuré à l'OM à propos de Jeffrey de Lange. A voir comment Roberto De Zerbi gèrera ses deux gardiens...