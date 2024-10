Mercato : L’OM a dégoûté un champion du monde !

Thomas Bourseau

Véritable supporter de l’OM, club qu’il a connu entre 2013 et 2021, Florian Thauvin continue de suivre les prestations de l’Olympique de Marseille trois ans après son départ. Parti en tant qu’agent libre, Thauvin aurait aimé ne pas en arriver là et même resté au club. Mais Jacques-Henri Eyraud l’a obligé à prendre une autre décision.

Jacques-Henri Eyraud a été le président de l’OM entre l’automne 2016 et le mois de février 2021. Alors directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria lui a succédé à la présidence du club phocéen. Et si ce changement était intervenu un peu plus tôt au sein de la direction phocéenne, Florian Thauvin serait peut-être resté au Vélodrome.

«Je me suis bagarré avec Jacques-Henri Eyraud pour prolonger»

En fin de contrat à l’OM à l’été 2021, Florian Thauvin est parti comme agent libre après s’être battu avec Jacques-Henri Eyraud, en vain, afin de trouver un terrain d’entente sur les bases d’un nouveau contrat avec l’unique vainqueur de la Ligue des champions du football français. « Je me suis bagarré avec Jacques-Henri Eyraud pour prolonger, il ne m'a pas soutenu ».

«J'ai dû payer seul mes frais d'hospitalisation»

De passage sur la chaîne Twitch du streamer Zack Nani pour l’émission Zack en Roue Libre, Florian Thauvin a expliqué avoir jugé irrespectueux le fait que l’OM avait refusé de payer ses frais de séjour à l’hôpital. Ce qui l’a conforté dans sa décision de quitter Marseille. « J'ai dû payer seul mes frais d'hospitalisation car le club ne voulait pas me prendre en charge, c'était assez compliqué de rester ».