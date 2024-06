Mercato : L’OL veut plomber un transfert du PSG

Hugo Chirossel

Lors du mercato hivernal 2023, le PSG avait essayé de s’attacher les services de Rayan Cherki. Un an et demi plus tard, le club de la capitale serait toujours intéressé par le joueur de l’OL, où il ne lui reste qu’un an de contrat. Cependant, les Gones de leur côté l’auraient proposé à plusieurs clubs de Premier League.

À la recherche d’un profil pouvant compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, qui serait sa priorité. Mais dernièrement, L’Équipe évoquait une autre piste en Ligue 1, déjà étudiée il y a un an et demi.

La piste Cherki toujours d’actualité ?

En effet, le PSG serait toujours intéressé par Rayan Cherki. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, le jeune talent de l’OL serait toujours dans le viseur du club de la capitale, qui envisagerait de revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Luis Enrique serait même un grand fan du Lyonnais âgé de 20 ans.

L’OL l’a proposé en Premier League