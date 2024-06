Mercato : Le PSG revient à la charge pour un phénomène !

Amadou Diawara

Recalé par l'OL en janvier 2023, le PSG n'aurait pas tiré un trait définitif sur Rayan Cherki. En effet, les hautes sphères parisiennes seraient prêtes à retenter leur chance pour le crack de 20 ans lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si les Gones se montreront plus coopératifs.

Alors que Rayan Cherki réalisait de belles choses avec l'OL la saison dernière, la direction du PSG a été alertée. En effet, le club de la capitale aurait essayé de boucler le transfert du crack de 20 ans en janvier 2023, sans succès.

Le PSG va retenter sa chance pour Cherki

Malgré son échec avec Rayan Cherki il y a un an et demi, le PSG n'aurait pas fait une croix sur lui. Selon les informations de L'Equipe , le club de la capitale aurait l'intention de recruter un attaquant polyvalent lors du prochain mercato estival, et le profil du joueur lyonnais susciterait de nouveau l'intérêt parisien.

Luis Enrique a validé le transfert de Cherki