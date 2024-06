Mercato - PSG : Xavi Simons lâche une réponse pour son avenir

Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, l'avenir de Xavi Simons fait énormément parler. Prêté cette saison au RB Leipzig, le Néerlandais, qui appartient au PSG, ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Quid alors de l'avenir de Xavi Simons ? Le principal intéressé a lâché une nouvelle mise au point sur le sujet.

A 21 ans, Xavi Simons va devoir prendre une décision pour son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé, c'est le Néerlandais qui aura le dernier mot sur son futur club. Voudra-t-il jouer au PSG ? Optera-t-il pour un nouveau prêt alors que Leipzig et le FC Barcelone sont intéressés ? La réponse de Xavi Simons ne devrait en tout cas pas tomber tout de suite...

Une décision après l'Euro

Alors qu'il est difficile d'y voir clair actuellement pour l'avenir de Xavi Simons, ce n'est pas tout de suite qu'on devrait en savoir plus pour le joueur du PSG. En effet, pour Eindhoven Dagblad , le Néerlandais a fait savoir à propos de sa décision : « Je ne me déciderai qu'après les Championnats d'Europe et j'ai aussi d'abord des vacances ».

Quel avenir pour Xavi Simons ?