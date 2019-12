Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Klopp s’enflamme pour sa nouvelle recrue !

Publié le 19 décembre 2019 à 14h55 par T.M.

Ce jeudi, Liverpool a officialisé l’arrivée de Takumi Minamino en provenance de Salzbourg. Un renfort qui donne le sourire à Jürgen Klopp.