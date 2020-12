Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Klopp ciblerait un nouveau prodige français !

Publié le 5 décembre 2020 à 10h10 par La rédaction

Alors que Liverpool est plombé par les blessures en défense de Virgil Van Dijk et Joe Gomez, Jürgen Klopp n’aurait pas fait de Dayot Upamecano sa seule piste.