Mercato : L’incroyable plan d’un indésirable à l’OM

Parmi les meilleurs joueurs de l’OM la saison dernière, Chancel Mbemba n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté à Marseille. Pas dans les plans de Roberto De Zerbi, le Congolais est invité à se trouver un nouveau club comme d’autres indésirables sur la Canebière. En cette fin de mercato, on pouvait penser que le divorce serait imminent entre l’OM et Mbemba, mais voilà que le défenseur central aurait une idée pour le moins étonnante en tête pour son avenir.

A quelques jours de la clôture du marché des transferts, le loft des indésirables est encore rempli du côté de l’OM. Au sein du club phocéen, on veut faire le ménage et pour cela, Pablo Longoria et Mehdi Benatia compteraient notamment sur l’Arabie Saoudite. C’est notamment là-bas que l’OM voudrait envoyer Chancel Mbemba. Déjà dans le viseur des Saoudiens l’été dernier, le Congolais aurait toujours la cote dans le Golfe où Al-Ittihad et Al-Shabab auraient récemment pris des renseignements selon les informations de La Provence.

Mbemba prêt à rester à l’OM ?

Chancel Mbemba est pour le moment loin d’être parti de l’OM. Tout d’abord, en raison de son prix. Le club phocéen réclamerait 8M€, ce qui en refroidirait plus d’un. De plus, comme révélé par le quotidien régional, Mbemba aurait un incroyable plan en tête pour son avenir. Voulant honorer sa dernière année de contrat à l’OM, le défenseur central se verrait bien rester afin de tenter d’inverser la tendance pour entrer finalement dans les plans de Roberto De Zerbi.

Le divorce est acté à Marseille !

Si Geoffrey Kondogbia l’a bien fait, Chancel Mbemba pourrait-il également le faire ? Cela semble difficilement envisageable. Et pour cause, à l’OM, on serait très clair concernant le Congolais. En effet, La Provence fait savoir que le club phocéen ne voudrait plus entendre parler de Mbemba, ne voulant plus le voir sous le maillot de l’OM. Affaire à suivre…