Mercato : L'incroyable feuilleton Cristiano Ronaldo touche à sa fin

Publié le 21 août 2022 à 14h30 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo est assurément le principal agitateur de ce mercato estival. Un an après avoir fait son retour à Manchester United, le Portugais voudrait déjà plier bagage. Mais le quintuple Ballon d’Or peine à trouver une porte de sortie. Ronaldo a même été annoncé à l’OM ! Mais ce dimanche, le feuilleton de l’été vient peut-être de prendre fin…

L’été dernier, Cristiano Ronaldo secouait l’actualité en signant un incroyable retour du côté de Manchester United. Et cet été, le Portugais agite encore les médias, mais pas pour la même raison. Ainsi, le quintuple Ballon d’Or souhaiterait tout simplement déjà quitter le club anglais ! Auteur d’une saison décevante achevée à une triste sixième place, la formation mancunienne n’a donc même pas réussi à se qualifier en Ligue des champions. Et ça, ce n’est pas concevable pour Cristiano Ronaldo. Ce dernier voudrait absolument disputer la plus grande des compétitions européennes cette année. C’est donc pourquoi l’ancienne gloire du Real Madrid aurait demandé à partir.

Mercato : Coup de tonnerre, le verdict tombe pour Cristiano Ronaldo https://t.co/ckccnN12QW pic.twitter.com/sNcgUJYUfw — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Personne ne veut de Ronaldo

Mais aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United. Si le nom du Portugais a été lié à plusieurs écuries européennes, il n’y a rien eu de concret. Pire, Jorge Mendes aurait bien approché certaines équipes pour placer son joueur, seulement, il s’est fait recaler de partout. Ainsi, après le PSG, le Bayern Munich et Chelsea, c’est le Borussia Dortmund qui a récemment décliné une venue de Cristiano Ronaldo. C’est le président du club allemand lui-même qui a mis un terme à cette possibilité : « J'adore ce joueur, c'est certainement une idée charmante : regarder Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park. Mais il n'y a aucun contact entre les personnes impliquées. C'est pourquoi il faut arrêter d'en parler » a déclaré Hans-Joachim Watzke en conférence de presse. Après ce nouveau refus, il ne restait donc plus beaucoup de solutions pour Cristiano Ronaldo, hormis un retour au Sporting Portugal. Mais là encore, le Lusitanien devrait faire un effort. Puis, la fameuse rumeur OM est arrivée…

La folle rumeur Ronaldo à l’OM

Ainsi, les supporters marseillais rêvaient d’une arrivée de Cristiano Ronaldo dans leur club et ces derniers jours, ils avaient même lancé le #RonaldOM sur Twitter . Et Niccolo Ceccarini avait lâché une véritable bombe en assurant que des contacts étaient en cours entre Jorge Mendes, l’agent de la superstar portugaise, et l’OM. Il n’en fallait pas moins pour que tout le monde s’enflamme. Seulement, cette rumeur ne relèverait que du fantasme. En effet, c’est d’abord André Onrubia, journaliste pour AS , qui a démonté les dernières informations : « Malgré les rumeurs sorties sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo, l’OM, il n’y a absolument rien entre le club marseillais et le Portugais. Ils n’ont même pas envisagé de le recruter » . Puis l’OM a à son tour mis les choses au clair concernant une possible arrivée de Cristiano Ronaldo sur la Canebière. Contacté par RMC Sport , les dirigeants marseillais ont donc tenu à confirmer qu’ils n’avaient aucune intention de recruter le quintuple Ballon d’Or. La rumeur aurait même été décrite comme un « pipeau total » au sein du club olympien.

Ronaldo accepte de rester à Manchester United