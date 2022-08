Foot - Mercato

Mercato : Les 5 erreurs de Pablo Longoria à l’OM

Publié le 12 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Régulièrement, Pablo Longoria reçoit des louanges pour le travail accompli depuis son arrivée à l’OM, déjà en tant que directeur sportif à l’été 2019 et en tant que président depuis février 2021. Néanmoins, au milieu de tous les gros coups de Longoria résident forcément des échecs qui ne se comptent cependant que sur les doigts d’une main. Tour d’horizon.

Luis Henrique

A l’été 2020, à la demande d’André Villas-Boas, Pablo Longoria qui n’était alors qu’un simple directeur sportif, a dû recruter un élément offensif tant recherché par l’ex-entraîneur de l’OM. Finalement, au grand dam de Villas-Boas qui voulait un attaquant de pointe, Luis Henrique a débarqué à l’OM en provenance de Botafogo. En l’espace de 49 matchs sous la tunique olympienne, l’ailier brésilien n’a pas donné satisfaction et a été prêté dans son ancien club de Botafogo avec une obligation d’achat cet été.

Olivier Ntcham

Alors qu’il allait devenir président de l’OM seulement quelques semaines plus tard, Pablo Longoria bouclait la venue en prêt d’Olivier Ntcham à l’hiver 2021 à l’occasion du dernier jour du mercato hivernal. Ce qui allait précipiter la démission d’André Villas-Boas qui avait publiquement reconnu ne pas avoir donné son aval en conférence de presse dans les heures qui ont suivies l’annonce de l’arrivée du milieu de terrain français. En l’espace de six mois, Ntcham a dû se contenter de quelques matchs de temps à autres et surtout en Coupe de France. Il ne laissera pas vraiment un souvenir impérissable sur le long terme dans la mémoire des supporters de l’OM.

Pol Lirola

Contrairement à Olivier Ntcham, le prêt de Pol Lirola de l’hiver à l’été 2021 a été une franche réussite sous la houlette de Jorge Sampaoli. De quoi inciter le président Pablo Longoria à trouver un accord avec la Fiorentina afin de définitivement s’attacher les services du latéral espagnol. Problème, et alors que Sampaoli était toujours à la tête de l’effectif, Lirola a peiné à confirmer la saison passée et c’est même Valentin Rongier qui a occupé son poste. A ce jour, le président Longoria travaillerait en coulisse pour acter son départ de l’OM.

Konrad de la Fuente

Formé au FC Barcelone où il a fait toutes ses classes, Konrad de la Fuente a définitivement quitté le Barça à l’été 2021 pour rejoindre l’OM. Dès ses premiers pas, les qualités de percussion de l’ailier américain ont été soulignées par les observateurs et appréciées de Jorge Sampaoli. Néanmoins, au fil du temps, ses apparitions ont diminuées et son importance a subi le même sort. Si bien que comme Pol Lirola, un départ de Konrad de la Fuente serait un sujet de discussions à l’OM.

Sead Kolasinac

Au cours du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria ne disposait pas d’une enveloppe conséquente pour recruter et a donc voulu faire des choix malins sur le mercato et surtout bon marché. Libéré par Arsenal, Sead Kolasinac a débarqué libre de tout contrat, mais n’a certainement pas apporté ce pourquoi l’OM l’a recruté. Finalement, Kolasinac est sans doute, avec Ntcham, la pire erreur de Longoria sur le marché pour l’OM.