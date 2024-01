Mercato : L'entourage de Benzema annonce son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à Al-Ittihad l'été dernier, Karim Benzema n'est pas satisfait et l'aurait fait savoir à ses dirigeants, qui s'efforcent de trouver des solutions pour le satisfaire. Les efforts du PIF pourraient rester vaines puisque certaines rumeurs annoncent que le joueur français se dirige vers un départ. Une information démentie par des membres de son entourage.

Karim Benzema a fait parler de lui ces dernières semaines. Le joueur semble traîner son spleen en Arabie Saoudite. Critiqué, il ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. « En fait, Karim veut des recrutements de valeur, il veut des joueurs de son calibre (…) Et il pense aussi qu'on aurait pu lui demander son avis dans le choix de l'entraîneur qui a remplacé Nuno Espirito Santo (Marcelo Gallardo) » a confié un membre de son entourage, pour expliquer sa mauvaise forme. Selon certains médias, les tensions avec Al-Ittihad pourraient le pousser à quitter l'Arabie Saoudite cet hiver. Son nom est revenu dans l'orbite du Real Madrid et de l'OL.

Benzema : Le Real Madrid donne sa réponse pour un retour ! https://t.co/D4QBlF7EJg pic.twitter.com/bLftkbpsT2 — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

« Karim veut des recrutements de valeur »

Annoncé dans son club formateur, le joueur a tenu à démentir cette information. « Du côté du joueur, on me dit que c’est complètement faux, lâchait le journaliste Hugo Guillemet lundi sur le plateau de L’Équipe du Soir. Aujourd’hui, la réponse à l’OL c’est : ‘‘Arrêtez on a pas le temps pour ces conneries’’. Et la réponse du côté du joueur c’était que ce n’est pas du tout vrai. Textor n’a jamais été en contact avec Karim Benzema, mais il n’a même jamais été en contact avec un proche de Karim Benzema » a confié Hugo Guillemet dans les colonnes de L'Equipe.

Selon son clan, il ne va pas bouger cet hiver