Mercato : Le transfert de Benzema relancé par l’UEFA ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Karim Benzema fait couler beaucoup d’encre dans la presse depuis le début du mercato hivernal. L’attaquant d’Al-Ittihad ferait tourner des têtes à Manchester United au vu de la blessure à l’aine d’Anthony Martial. Néanmoins, l’UEFA viendrait contrecarrer les plans des Red Devils. Explications.

Karim Benzema sur le départ, seulement six mois après son arrivée en Arabie saoudite ? Ne s’éclatant pas vraiment sur le plan sportif à Al-Ittihad, l’attaquant français de 36 ans anime le mercato hivernal. En plus de l’OL, Manchester United commencerait à songer à s’attacher ses services et notamment en raison de l’indisponibilité d’Anthony Martial, opéré pour une blessure à l’aine.

«Manchester United pourrait revenir à la charge pour Benzema»

« Nous avons de nouvelles informations concernant Manchester United en raison de la blessure d'Anthony Martial. Il a été confirmé que Martial sera absent pendant dix semaines après une opération, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles Manchester United pourrait revenir à la charge pour Benzema » . a confié Fabrizio Romano via une rubrique pour CaughtOffside .

Le Fair-play financier complique la tâche de Manchester United

Néanmoins, l’opération Karim Benzema à Manchester United serait compromise par la menace d’une éventuelle sanction de l’UEFA via le Fair-play financier qui planerait au-dessus d’Old Trafford. « Cependant, à ce jour, des sources au sein du club pensent que c'est très peu probable parce que le package est trop cher, et à cause du Fair-Play Financier. Pour l'instant, même avec la blessure de Martial, il n'y a pas de changement dans les plans de Man United à cause du FFP. Je garderais les choses ouvertes au cas où ils trouveraient une bonne opportunité, mais il n'y a pas de noms concrets jusqu'à présent, rien de proche à ce stade, donc ça reste très calme ».

Benzema restera en Arabie saoudite, que ce soit à Al-Ittihad ou ailleurs