Mercato : Le transfert qui va régaler les supporters de l’OM !

Thomas Bourseau

Neal Maupay (28 ans) a fait un choix fort à la toute fin du mercato : quitter la Premier League et Everton afin de s’engager en faveur de l’OM. Il fait ainsi le chemin inverse d’Iliman Ndiaye. Affirmant avoir une mentalité similaire à celle des supporters de l’Olympique de Marseille, Maupay pourrait bien devenir un chouchou du public.

À seulement 21 ans, Neal Maupay quittait le football français après avoir été lancé dans le grand bain du haut de ses 16 ans à l’OGC Nice, le club où il a fait ses classes. Après le GYM, c’est à l’ASSE pendant une saison que le natif de Versailles a évolué avant d’être prêté au Stade Brestois pour une ultime pige. Après quoi, il fut temps pour Maupay de traverser la manche et de s’installer à Londres.

Mercato : L’OM est passé tout proche d’un gros coup de dernière minute https://t.co/o2I7tUy9Of pic.twitter.com/wEjC5G8LLw — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

«Revenir dans un club comme l'OM est la plus belle porte de retour»

Depuis 2017, Neal Maupay a roulé sa bosse dans le football anglais, d’abord à Brentford puis à Brighton et enfin à Everton. Chez les Toffees, Maupay n’est jamais parvenu à pleinement s’imposer et a été prêté avec option d’achat obligatoire à l’OM cet été. Le coût global de l’opération grimpera à 6M€ en fin de saison prochaine. À Marseille, Neal Maupay revit déjà avant même d’avoir foulé la pelouse du Vélodrome. « Je suis assez excité car ça fait longtemps que j'ai quitté le championnat de France et revenir dans un club comme l'OM est la plus belle porte de retour ».

«Ma mentalité colle avec celle des supporters et du club»

En interview pour les médias de l’OM qui a été rapportée par La Provence, Neal Maupay a fait, au passage, une promesse aux fervents supporters de l’Olympique de Marseille qui risque de trouver son public. « J'ai évolué, j'étais un enfant lorsque je suis parti, je reviens en tant qu'adulte. J'ai plus confiance en mes qualités, mon jeu et je sais ce que je peux apporter à mon équipe. Je donne tout pour le maillot que je porte et ma mentalité colle avec celle des supporters et du club ».