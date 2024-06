Mercato : Le transfert à 13M€ qui va agiter l’OM !

Thomas Bourseau

Le FC Metz va faire une nouvelle fois la bascule entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Cependant, les Messins a lâché 13M€ pour faire revenir Georges Mikautadze et il serait temps de le vendre au plus offrant. L’OM serait sur les rangs, à l’instar de l’AS Monaco. Néanmoins, le club de la Principauté se montre depuis plusieurs semaines plus entreprenant que l’Olympique de Marseille.

Georges Mikautadze (23 ans) n’a quitté le FC Metz que pendant six petits mois qui ont dû lui paraître une éternité à l’Ajax Amsterdam où il ne s’est pas imposé pendant la première partie de saison. Cet hiver, les Messins l’ont rapatrié par le biais d’un prêt avec option d’achat de 13M€. Et l’international géorgien a brillé en inscrivant 12 buts en 19 matchs. Le10sport.com vous l’annonçait en exclusivité le 24 mai dernier, Metz pensait alors à lever l’option d’achat.

Metz recrute Mikautadze et attend l’OM ainsi que les clubs intéressés

De Telegraaf confirme les informations exclusives du 10sport.com : le FC Metz a activé l’option d’achat de 13M€. Et alors que le club de Moselle a été relégué en Ligue 2, le projet est de le vendre afin de faire une plus-value sur son rachat. RMC Sport explique en effet que des discussions auraient même lieu en coulisse alors que l’OM figurerait dans la liste des clubs intéressés par son transfert.

L’AS Monaco a préparé le terrain pour Mikautadze