Mercato : Un joueur de Ligue 1 va snober l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Lilian Brassier pourrait quitter le Stade Brestois lors du mercato estival. En Ligue 1, l’OM, ainsi que l’OL et l’AS Monaco, seraient intéressés par son profil. Mais le défenseur âgé de 24 ans a d’autres pistes, en Allemagne et en Italie, et un départ à l’étranger serait sa priorité.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière et qualifié directement en Ligue des champions, le Stade Brestois risque de voir plusieurs de ses joueurs être courtisés lors du mercato estival. En ce sens, Lilian Brassier, dont le contrat court jusqu’en juin 2025, pourrait s’en aller cet été.

Brassier s’éloigne de l’OM

D’après les informations du Télégramme , Brest serait ouvert à un départ du défenseur âgé de 24 ans. Ce dernier est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, notamment l’OM. L’OL et l’AS Monaco seraient également intéressés par Lilian Brassier, qui ne compterait pas rester en France.

Des clubs italiens et allemands se l’arrachent