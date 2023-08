Mercato : Le rêve du PSG disponible pour 50M€

Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois, il est annoncé que Bernardo Silva fait office de grande priorité du PSG et de Luis Campos. Ça ne sera toutefois pas pour cet été puisque le Portugais est parti pour prolonger avec Manchester City. Mais voilà que cela pourrait n'être que partie remise pour le PSG qui pourrait avoir une ouverture l'été prochain. Explications.

D'ici le 1er septembre, date de la fin du mercato estival, le PSG espère encore être actif. Alors que le club de la capitale souhaiterait recruter Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, l'un des autres besoins serait d'attirer un milieu créateur pour Luis Enrique. Une mission loin d'être simple pour Luis Campos, étant donné que son chouchou pour le PSG ne va pas être disponible.

Le PSG a trouvé un nouveau moyen de pression sur Mbappé https://t.co/AgXL9jmwq0 pic.twitter.com/6HdU2ktkZw — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Bernardo Silva va prolonger à Manchester City

Et c'est un certain Bernardo Silva que Luis Campos aimerait faire venir au PSG. Il est question de ce transfert du joueur de Manchester City depuis l'été dernier. Mais voilà que ça va encore se solder par un échec. En effet, comme l'a révélé le10sport.com, Bernardo Silva, annoncé dans le viseur du PSG et de Barcelone, se dirige tout droit vers une prolongation.

Une clause libératoire à 50M€ ?