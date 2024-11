Mercato : Le Real Madrid veut tenter un gros coup en Arabie saoudite !

Jean de Teyssière

Jeune footballeur de 22 ans, Gabri Veiga avait surpris son monde en choisissant de quitter le Celta Vigo pour rejoindre l’Arabie saoudite en 2023. Milieu de terrain à Al-Ahli, l’international espoir espagnol pourrait revenir en Europe, surtout que le Real Madrid serait intéressé par son profil.

Si en Liga, tout va bien pour le Real Madrid qui peut devenir leader s’il gagne ses deux prochains matchs, c’est plus compliqué en Ligue des Champions. 24èmes du classement, les hommes de Carlo Ancelotti sont jusqu’à présent les derniers qualifiés pour les barrages. Avec en plus une hécatombe de blessés, le club madrilène pourrait être plus actif que d’habitude lors du mercato hivernal.

Real Madrid : «Indigne», la grosse sortie sur Mbappé ! https://t.co/AD0TKkri7s pic.twitter.com/eC42zl9zAg — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Gabri Veiga intéresse le Real Madrid

Comme relayé par le média espagnol AS, le Real Madrid pourrait être tenté de recruter le jeune milieu de terrain de 22 ans, Gabri Veiga. Joueur d’Al-Ahli depuis 2023, l’ancien maître à jouer du Celta Vigo n’a plus qu’un an de contrat et pourrait rejoindre un Real Madrid en grande difficulté cette saison.

Manchester City a aussi un oeil sur Veiga !

Déjà en 2023, avant qu’il ne parte pour l’Arabie saoudite, Gabri Veiga était suivi de près par le Real Madrid, d’après AS. Mais cette saison, un nouveau club s’est rajouté à la lutte pour acheter le joueur : Manchester City. Le club anglais, qui reste sur quatre défaites consécutives en Premier League a lui aussi besoin de renfort au milieu du terrain. La bataille est lancée.