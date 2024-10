Mercato : Le Real Madrid se fait fracasser à l’étranger !

Pierrick Levallet

Habitué à avoir de grands joueurs dans son équipe, le Real Madrid refuse néanmoins de les surpayer sur le mercato depuis quelques années. Le club madrilène tente notamment d’attirer certains éléments en les signant pour 0€ à la fin de leurs contrats. Mais les méthodes de la Casa Blanca ne plairaient pas vraiment à l’étranger.

À quelques exceptions près, le Real Madrid refuse de faire de trop grosses dépenses sur le mercato désormais. Le club madrilène, conscient que le prix peut parfois gonfler lorsqu’il se manifeste sur un dossier, ne veut plus surpayer ses joueurs. Les Merengue tentent donc d’attirer certains éléments pour 0€, comme cela a été le cas avec Kylian Mbappé cet été.

Le Real Madrid prépare d'autres coups à la Mbappé

Le Real Madrid préparerait d’autres coups similaires sur le mercato. La Casa Blanca ciblerait notamment Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold, qui arrivent en fin de contrat avec le Bayern Munich et Liverpool. Mais les méthodes madrilènes ne plairaient pas vraiment à l’étranger.

L'Angleterre et l'Allemagne enragent

Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid se ferait notamment fracasser en Angleterre et en Allemagne. Les Merengue useraient de leur charme et de leur prestige pour convaincre les joueurs de ne pas prolonger dans leurs clubs respectifs et de signer librement chez eux. Le pensionnaire de la Liga se ferait grandement critiquer pour cela. Mais le Real Madrid ne devrait pas s’arrêter, puisque cette technique semble fonctionner.