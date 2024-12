Mercato : Le Real Madrid met un stop à une légende

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours sans club depuis son départ du FC Séville en fin de saison dernière, Sergio Ramos aurait pu faire son grand retour au Real Madrid. Le défenseur âgé de 38 ans a proposé ses services à son ancien club, alors touché par plusieurs blessures dans son effectif, mais la Casa Blanca a préféré faire confiance à ses jeunes.

Trois ans après son départ et ses passages au PSG et au FC Séville, Sergio Ramos aurait bien aimé faire son retour au Real Madrid. Déjà privé de David Alaba et Dani Carvajal, les Merengue ont également perdu Eder Militao sur blessure et le défenseur âgé de 38 ans a alors proposé ses services à la Casa Blanca.

Mercato : Un pote de Cristiano Ronaldo va débarquer au Real Madrid ? https://t.co/XmRvmkielA pic.twitter.com/zD2xkR2Fc6 — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Le Real Madrid a dit non au retour de Sergio Ramos

« Le Real Madrid a décidé de faire confiance aux joueurs internes. Pas de panique donc, ils ont décidé par exemple de ne pas signer Sergio Ramos qui voulait revenir au Real Madrid, qui a proposé au Real Madrid de revenir, mais le Real Madrid a dit non », a déclaré le journaliste Fabrizio Romano dans une vidéo publié sur sa chaîne YouTube.

Le Real Madrid a confiance en Asencio

En effet, la blessure d’Eder Militao a permis à Raul Asencio de se faire une place au Real Madrid. Comme indiqué par Fabrizio Romano, la direction madrilène est très contente de son défenseur âgé de 21 ans et envisage même de lui proposer un nouveau contrat assorti d’une revalorisation salariale.