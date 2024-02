Mercato : Le Real Madrid lâche une annonce pour cette star

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Luka Modric quittera le Real Madrid librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur l'avenir de la star croate. Et à en croire le coach merengue, la balle est désormais dans le camp de Luka Modric.

Après douze saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Luka Modric pourrait claquer la porte du stade Santiago Bernabeu. Engagée jusqu'au 30 juin, la star croate quittera le club merengue librement et gratuitement cet été si elle ne rempile pas d'ici-là. Et elle pourrait laisser son numéro 10 à Kylian Mbappé en cas de départ. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour recruter l'attaquant du PSG, qui a déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Selon nos informations, la Maison-Blanche fait partie des trois seuls clubs à avoir formulé une offre à Kylian Mbappé - qui est aussi en fin de contrat le 30 juin - en plus de Manchester United et de Liverpool.

Modric est en fin de contrat le 30 juin

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités sur le dossier Modric. Et à en croire le coach du Real Madrid, le vétéran de 38 ans restera s'il le désire, ayant la main quant à son avenir.

«L'avenir de Modric dépendra de son propre choix»