Mercato : Le RC Lens vise un transfert en Ligue 1 !

Il y a une semaine, le RC Lens a officialisé la prolongation de contrat de Facundo Medina. Une annonce qui semble donc confirmer le départ prochain de l'un de ses compères en défense, à savoir Kevin Danso. Et pour remplacer l'Autrichien, les Sang et Or auraient ciblé un joueur évoluant en Ligue 1.

Le RC Lens se prépare à du mouvement sur le mercato estival. En l'absence de Ligue des champions, les Sang et Or devraient avoir du mal à retenir certains cadres. Kevin Danso en fait partie, lui qui jouit d'une très belle cote à l'étranger. Le club artésien serait emballé par un défenseur central de Ligue 1 pour pallier à son potentiel départ.

Le RC Lens sur Logan Costa

Héros du Téfécé lors de la finale de Coupe de France, Logan Costa confirme les attentes placées en lui cette saison en réalisant un bel exercice en Ligue 1 après avoir brillé à la CAN avec le Cap-Vert. Ainsi, il aurait tapé dans l'œil du RC Lens selon le site lesviolets.com .

Un joueur estimé à 8M€