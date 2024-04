Mercato - RC Lens : C’est terminé pour ce gros coup de l’été ?

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato hivernal, le RC Lens avait tenté un gros coup en proposant 9M€ au FC Barcelone pour Mikayil Faye. Une offre repoussée par le Barça, qui voit son jeune latéral gauche être fortement convoité pour cet été. Mais en interne, le club blaugrana aurait promis un nouveau rôle à l’international Sénégalais. Explication.

En pleine course à l’Europe, le RC Lens évalue d’ores et déjà ses options sur le mercato estival. Après avoir bouclé l’arrivée d’Hervé Koffi pour la saison prochaine, les Sang et Or pourraient tenter de relancer la piste menant à Mikayil Faye. Cet hiver, les dirigeants lensois avaient proposé 9M€ au FC Barcelone pour le joueur de 19 ans, en vain.

Plusieurs cadors suivent Mikayil Faye

En effet, le Barça avait repoussé cette proposition concernant Mikayil Faye, qui évolue depuis son arrivée l’été dernier du côté de l’équipe B du club catalan. Comme révélé par Mundo Deportivo , le Sénégalais est suivi par Lens certes, mais également par des cadors européens comme le Bayern Munich, Manchester United, et par Liverpool.

Le crack de 19 ans va rester au Barça ?