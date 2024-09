Mercato : Le RC Lens prépare un transfert en urgence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Will Still n'a pas fini ses emplettes sur le marché des transferts. Le coach du RC Lens voudrait encore accueillir un renfort au milieu de terrain. Le technicien cherche un numéro six capable de pallier la grave blessure de Neil El-Aynaoui. En coulisses, la direction s'active pour boucler ce dossier au plus vite.

Le RC Lens espérait une tout autre saison. Après une élimination frustrante en Ligue Europa face à Fribourg la saison dernière, le club nordiste espérait revivre les frissons d’une compétition européenne. Mais la formation entraînée par Will Still est tombée de haut, battue par le Panathinaïkos en barrage de la Ligue Europa Conférence.

Mercato : Le RC Lens annonce «un très grand joueur» https://t.co/fQHtgzIsaJ pic.twitter.com/vqCRo9kjtx — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

Le RC Lens sonné après sa défaite

Une défaite en forme de coup de poignard pour le RC Lens qui n’aura donc que pour seul objectif de performer sur la scène nationale afin de se qualifier pour une compétition européenne. Mais avant de se lancer véritablement dans cette saison, le club nordiste doit encore se renforcer, notamment au milieu de terrain.

Still prépare un dernier coup

Après le départ de Salis Abdul Samed à Sunderland et l’absence de Neil El-Aynaoui pour cause de blessure, le RC Lens est à la recherche d’un numéro six selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. La direction s’active pour trouver la perle rare, mais l’attractive du RC Lens en a pris un coup après cette défaite frustrante.