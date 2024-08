Mercato : Le RC Lens plombé par son ennemi juré ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant l’été 2023 et surtout lors du dernier mercato hivernal, le RC Lens avait poussé fort auprès du FC Barcelone pour le recrutement de Mikayil Faye. Le transfert n’avait pas été conclu par les Sang et Or, et cet été, le défenseur sénégalais pourrait tout de même rallier la Ligue 1, en rejoignant… le LOSC. Explication.

Le mercato estival est parfois fait de gros rebondissements. Des déceptions liées au marché des transferts, le RC Lens en a connu à bien des reprises. Cela aura notamment été le cas au cours du dernier mercato hivernal. Alors que le club artésien poussait fort pour recruter le jeune et talentueux Mikayil Faye en provenance du FC Barcelone, le deal n’avait finalement pas vu le jour.

Mercato - RC Lens : Une condition révélée pour le prochain transfert https://t.co/FCl7v7y87M pic.twitter.com/eChtySjgBx — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Le RC Lens a longtemps ciblé Mikayil Faye...

Pourtant, le joueur de 20 ans ayant fait ses preuves avec l’équipe B du club catalan pour le moment, était une cible de longue date du club lensois, qui le suivait déjà avec attention au cours de l’été 2023. Latéral gauche capable d’évoluer en tant que défenseur central également, Mikayil Faye garde une très belle côte sur le marché des transferts. Si le FC Porto pousse pour le recruter, c’est également le cas de plusieurs formations de Ligue 1.

...Qui pourrait signer au LOSC

Si Rennes est dans le coup depuis plusieurs semaines désormais, l’ennemi juré du RC Lens, le LOSC, s’est joint aux négociations concernant Mika Faye révèle le journaliste Fabrizio Romano ce mardi. Les Dogues ont même envoyé une première offre au Barça pour le Sénégalais. Affaire à suivre de près...