Mercato : Le RC Lens change tout pour son plan B !

Sensation de l'Euro 2024 avec l'équipe de Géorgie qui disputait sa première grande compétition internationale, Georges Mikautadze attire les convoitises depuis des semaines. Sous contrat au FC Metz qui redescend en Ligue 2, son avenir balançait entre plusieurs clubs de Ligue 1 comme le RC Lens. Finalement c'est à Monaco que le natif de Lyon va faire ses valises. Pour les Nordistes, c'est donc un échec et ils se tourneront vers une piste plus abordable.

En faisant de Georges Mikautadze une grande priorité de son mercato estival, le RC Lens a connu un coup dur puisque l'attaquant devrait rejoindre l'AS Monaco. Les dernières informations parlent d'un rapprochement particulier avec le club de la Principauté. Les dirigeants devront changer leurs plans et leur future recrue ne devrait pas coûter aussi cher.

Mikautadze a choisi Monaco

Courtisé par de nombreux clubs français et même par l'AS Roma, Georges Mikautadze a fini par choisir de rejoindre l'AS Monaco. L'international géorgien avait envie de rester en Ligue 1 et il devrait partir pour 25M€ du côté du deuxième de Ligue 1. Une grosse somme pour un feuilleton qui a agité le mercato français ces dernières semaines.

Le RC Lens change ses plans

Alors qu'il avait fait de Mikautadze une priorité cet été, le RC Lens doit se raviser. Cet échec change un peu tout pour les dirigeants : ils se tourneront vers une option beaucoup plus abordable financièrement, comme c'était déjà acté avant l'ouverture du dossier.