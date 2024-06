Mercato : Le RC Lens annonce du lourd pour sa première signature

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison en demi-teinte, le RC Lens s'apprête à entamer un nouveau cycle avec Will Still sur le banc qui a remplacé Franck Haise. Et les Sang-et-Or viennent d'ailleurs d'officialiser leur première recrue, à savoir Hervé Koffi, qui débarque libre pour venir concurrencer Brice Samba dans les buts lensois.

En plein renouveau après une saison mitigée, le RC Lens a changé beaucoup de choses en interne avec les départ d'Arnaud Pouille et Franck Haise respectivement remplacé par Pierre Dréossi et Will Still. Et les Sang-et-Or ont lancé leur mercato avec la signature d'Hervé Koffi qui débarque libre. « Hervé Koffi rejoint l’Artois en provenance du SC Charleroi, où il évoluait depuis trois saisons (92 rencontres). Dernier rempart complet, le joueur de 27 ans a paraphé un contrat de 4 années, le liant au Racing jusqu’en 2028 », révèle le communiqué du RC Lens. Pierre Dréossi n'a pas manqué de s'enflammer pour cette première signature.

«Hervé incarne parfaitement les qualités requises d'un gardien de but moderne»

« Nous avons le plaisir d'officialiser la signature d’Hervé Koffi, dont le profil était scruté par notre cellule de recrutement depuis plusieurs mois. À l'approche de la fin de son contrat, le club s’est naturellement et rapidement positionné pour concrétiser son arrivée. En plus de faire preuve d'un état d'esprit exemplaire, Hervé incarne parfaitement les qualités requises d'un gardien de but moderne », s'enflamme le directeur général du RC Lens dans le communiqué officiel du club, avant de poursuivre.

«Hervé a acquis une expérience significative»