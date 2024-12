Mercato : Le RC Lens a trouvé son prochain buteur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’approche du mercato hivernal, le RC Lens a établi une grande priorité. Les Sang et Or cherchent actuellement un buteur pour la pointe de l’attaque de Will Still, et auraient d’ores et déjà identifié ce dernier, avec la piste menant à Gift Orban (OL). Mais pour le moment, l’opération visant à recruter le Nigérian n’aboutit pas. Explication.

Le mercato hivernal pourrait être agité concernant certains clubs de Ligue 1. C’est le cas notamment du RC Lens, qui malgré l’arrivée l’été dernier de Mbala Nzola (prêté par la Fiorentina), cherche à renforcer son secteur offensif. En effet, le club artésien aimerait recruter un nouvel avant-centre sur ce mois de janvier.

Lens a formulé une offre pour Gift Orban

Et à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le RC Lens espère recruter Gift Orban cet hiver. Âgé de 22 ans, l’attaquant nigérian ne joue plus du tout à l’OL, où Pierre Sage lui préfère Georges Mikautadze. Selon le quotidien sportif, les Sang et Or ont même formulé une première offre à Lyon, mais qui est pour le moment en deçà des attentes rhodaniennes.

L’OL en attend 12M€

Alors que Gift Orban avait été recruté contre 14M€ en provenance de la Gantoise en janvier 2024, l’OL espère se séparer de son numéro 9 contre un montant de 12M€ minimum. Reste désormais à savoir si Lens se hissera jusqu’aux demandes lyonnaises afin de finaliser l’opération...