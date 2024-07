Mercato : Le RC Lens a bouclé un transfert à 4M€

Alexis Brunet

Le RC Lens est en pleine reconstruction. Après quatre saisons à la tête de l’équipe première, Franck Haise a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre l’OGC Nice. Pour le remplacer, les dirigeants lensois ont choisi de miser sur Will Still. L’entraîneur anglais ne devrait pas pouvoir compter sur Adam Buksa dans le nord de la France, car ce dernier devrait rejoindre Midtjylland pour 4M€.

L’OM n’est pas le seul club français d’envergure à avoir changé d’entraîneur cet été. Le RC Lens a lui par exemple nommé Will Still, qui est arrivé pour remplacer Franck Haise, parti à l’OGC Nice. Avec l’arrivée de l’Anglais, Lens va en grande partie restructurer son effectif.

Danso et Wahi sont sur le départ

Le RC Lens pourrait perdre plusieurs cadres cet été. En effet, Kevin Danso a de grandes chances de quitter les Sang et Or lors de ce mercato. Cela pourrait également être le cas pour Elye Wahi. L’attaquant n’a pas réussi à convaincre et les dirigeants lensois pourraient déjà le revendre. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le RC Lens voudrait remplacer l’ancien Montpelliérain par Georges Mikautadze.

Adam Buksa va quitter le RC Lens

En attendant le possible départ d’Elye Wahi, le RC Lens va perdre un autre attaquant. D’après les informations de Foot Mercato, Adam Buksa s’apprête à quitter le nord de la France. Ce dernier devrait s’engager avec Midtjylland contre un chèque de 4M€.