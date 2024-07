Mercato : Le RC Lens a bouclé un transfert à 15M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi soir, le RC Lens est parvenu à trouver un accord avec l'AS Monaco pour le transfert de Neil El Aynaoui. Le jeune milieu de terrain marocain de 23 ans va s'engager pour quatre saisons avec le club monégasque. Le transfert serait estimé à un peu plus de 15M€.

Le RC Lens cherchait à récupérer un joli chèque depuis le début du mercato. Et celui-ci devrait arriver sur le bureau de la direction dans les prochaines heures. La formation nordiste aurait acté un départ de taille ce mercredi soir selon les informations de Foot Mercato, mais aussi du Parisien.

Mercato : Le RC Lens se lâche sur le successeur de Franck Haise https://t.co/n1t4stUy6F pic.twitter.com/axDcef0LkX — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Accord trouvé pour El Aynaoui

Agé de 23 ans, Neil El Aynaoui, l’une des révélations du RC Lens la saison dernière, n’évoluera pas sous les ordres de Will Still la saison prochaine. Le milieu de terrain marocain devrait poursuivre sa carrière à l’AS Monaco. Ce mercredi, un accord aurait été trouvé entre la formation monégasque et le RC Lens.

Les détails de l'accord ont fuité

Neil El Aynaoui devrait rejoindre l’AS Monaco contre un chèque de 15M€. Le joueur devrait s’engager pour les quatre prochaines saisons avec le club du rocher, qui parvient à boucler un joli coup, seulement quelques heures après l’annonce de l’arrivée de George Ilenikhena, le jeune attaquant franco-nigérian.