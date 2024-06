Mercato : Le PSG vise une star, cette annonce va lui plaire

Amadou Diawara

En difficulté au Bayern lors de la saison 2023-2024, Joshua Kimmich pourrait prendre le large cet été. Alerté par la situation de l'international allemand, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Et heureusement pour le club de la capitale, le FC Barcelone a tiré un trait sur Joshua Kimmich, comme annoncé par son président Joan Laporta.

Lors du dernier exercice, Joshua Kimmich était à la peine au Bayern. En effet, la star allemande a eu du mal à enchainer les titularisations sous la houlette de Thomas Tuchel. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Joshua Kimmich s'est donc montré réticent à l'idée de prolonger. Une situation qui pourrait provoquer son départ du Bayern lors de ce mercato estival. Alarmé par le cas Kimmich, le PSG serait à l'affût pour boucler sa signature. Et heureusement pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, il n'aurait plus à se méfier du FC Barcelone sur ce dossier.

«Nous n'avons pas besoin de réaliser de grandes signatures»

Alors que le nom de Joshua Kimmich est lié au FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Joan Laporta a lâché ses vérités sur ce feuilleton. Et à en croire le président du Barça, le joueur de 29 ans ne serait pas dans ses plans pour le mercato. « Si Joshua Kimmich et Martín Zubimendi sont des cibles du FC Barcelone pour cet été ? Nous n'avons pas besoin de faire une grande vente et nous ne pensons pas non plus avoir besoin de réaliser de grandes signatures. Nous étudions les postes que nous devons renforcer avec Flick. Christensen, que je n'ai pas mentionné, a joué comme milieu défensif, mais c'est un poste où nous avons besoin d'un renfort et des joueurs du Barça Atlètic, comme Marc Casadó, qui réalise une saison phénoménale, vont se présenter », a confié Joan Laporta à Mundo Deportivo , avant d'en rajouter une couche.

«Avec l'équipe réserve, nous pouvons compléter certains postes»