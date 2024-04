Mercato : Le PSG veut s’offrir le «nouveau Varane»

Alexis Brunet

Il est fort possible que le PSG recrute un défenseur central, lors du prochain mercato. Le club de la capitale apprécie particulièrement Leny Yoro, qui brille avec Lille. Le Français impressionne par sa maturité, et la comparaison est évidente avec un autre défenseur central français, également passé par le nord de la France, Raphaël Varane.

Depuis quelque temps, le PSG a décidé d'axer sa stratégie sur les jeunes talents. Le club de la capitale ne souhaite plus miser sur des stars internationales, mais construire une équipe cohérente, avec une grande marge de progression. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a clairement identifié un profil, il s'agit de Leny Yoro.

«Il a un potentiel incroyable»

En plus d'être courtisé par le PSG, Leny Yoro a aussi attiré le regard du Real Madrid. Dans ce sens, Marca a interrogé Cesar Arzo, ancien défenseur de Villarreal, au sujet du Lillois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier lui a fait grande impression. « C'est un joueur très fort, rapide et surtout intelligent. Malgré cela, je pense qu'il a une grande marge de progression. Il a un potentiel incroyable. En plus du jeu aérien, qu'il maîtrise parfaitement pour son jeune âge, je dirais que c'est un footballeur qui s'adapte à toutes les situations. À n'importe quelle phase et à n'importe quel moment. Ses performances tout au long de la saison ont été très bonnes. Exceptionnelles. »

Leny Yoro, le nouveau Varane ?