Transferts - PSG : A Barcelone, il lâche une punchline !

Le FC Barcelone aurait des chances de jouer un sale tour au PSG dans la course à la signature de Bernardo Silva. Recrue rêvée pour le Paris Saint-Germain depuis l’été 2022 et la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du club, Silva serait susceptible de lui filer entre les doigts à cause du Barça. D’ailleurs, João Félix lui a déroulé le tapis rouge.

Sur le marché des transferts, le PSG et le FC Barcelone se sont souvent disputés les mêmes joueurs. Ce fut le cas de Bernardo Silva à l’été 2022, mais également l’année dernière avant que ce dernier signe une prolongation de contrat à Manchester City. Dans le bail en question, le clan Silva s’est mis d’accord avec les Skyblues pour y inclure une clause libératoire de 58M€, qui pourra être exercée dès l’été 2024, comme le10sport.com vous l’affirmait en août dernier.

«Si j'étais Deco juste pour une journée, je recruterais Bernardo Silva»

Une indemnité de transfert plus qu’accessible pour le PSG… mais aussi pour le FC Barcelone. De quoi donner des idées à João Félix. Attaquant prêté par l’Atletico de Madrid au Barça , l’international portugais l’assure. Si jamais il pouvait être dans la peau de son directeur sportif Deco rien qu’un jour, il ferait tout son possible pour attirer son compatriote Bernardo Silva au FC Barcelone. « Si j'étais Deco juste pour une journée, je recruterais Bernardo Silva, sans aucun doute ».

«Il me pose des questions sur Barcelone, il a de la famille ici»