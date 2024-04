Le PSG le veut à tout prix, coup de tonnerre sur le mercato ?

Alexis Brunet

Le PSG est depuis plusieurs saisons sur les traces de Bernardo Silva. Le Portugais a même failli débarquer à Paris l'été dernier. Finalement cela ne s'est pas passé, mais le club de la capitale va revenir à la charge lors du prochain mercato. Luis Campos devra faire attention à la concurrence du FC Barcelone, et de Xavi, si ce dernier reste en poste.

Les dirigeants du PSG sont sous pression, avant l'ouverture du mercato estival. Le club de la capitale doit notamment gérer au mieux la succession de Kylian Mbappé. Cela ne sera pas facile de trouver un joueur capable de faire oublier le Français, mais Luis Campos a quelques noms en tête. Le conseiller football parisien voudrait notamment faire venir à Paris l'un de ses compatriotes, Bernardo Silva.

Le PSG apprécie beaucoup Bernardo Silva

Cela fait déjà plusieurs mois que le PSG est sur la piste de Bernardo Silva. Déjà lors du dernier mercato estival, le club de la capitale avait fait le forcing pour essayer de recruter le Portugais. Finalement il avait décidé de rester à Manchester City, et de prolonger son contrat, jusqu'en 2026. Toutefois, le champion de France serait confiant à l'idée de faire venir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien joueur de l'AS Monaco souhaiterait toujours débarquer à Paris, et grâce à une clause dans son contrat, cela pourrait coûter seulement 58M€ au PSG.

Mercato : PSG ou Real Madrid, il lâche sa réponse pour ce crack https://t.co/IN9zR4W2JR pic.twitter.com/MxSX4Vaog1 — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Le Barça et Xavi apprécient également Bernardo Silva