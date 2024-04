Transferts : Le PSG prend un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté avec succès par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons pourrait bien faire son grand retour dans la capitale la saison prochaine et enfin intégrer l’équipe première de Luis Enrique. Sauf que le club allemand semble déterminé à conserver le jeune crack néerlandais et annonce déjà son bras de fer avec le PSG pour Simons.

Auteur de 9 buts et 13 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Xavi Simons (20 ans) cartonne avec le RB Leipzig. Prêté sans option d’achat par le PSG, le jeune attaquant néerlandais s’était déjà montré très performant l’an passé avec le PSV Eindhoven. Il va donc avoir une décision majeure à prendre pour son avenir l’été prochain, et il devrait avoir l’embarras du choix alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en 2027.

Leipzig met la pression sur le PSG

Interrogé par Kicker , le directeur sportif du RB Leipzig, Rouven Schröder, a une nouvelle fois indiqué qu’il tenterait le tout pour le tout afin de recruter Xavi Simons lors du prochain mercato estival : « Le fait est qu'il se sent vraiment à l'aise avec nous. Normalement, ça ne se fait pas de se faire prêter un joueur pour un an sans option d'achat. Mais il est tellement bon qu'il nous aide dans tous les cas. Il apprécie vraiment cet endroit, où il peut être Xavi. Ce calme est notre base. Comme je l'ai dit : profitons de la meilleure saison possible avec un joueur comme lui. Et quand le moment sera venu, nous intensifierons la lutte pour lui », assure le dirigeant allemand, qui va donc mettre la pression au PSG afin qu’il négocie un transfert.

Simons aura le dernier mot

Toutefois, comme Le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, c’est bien Xavi Simons qui aura le dernier mot pour son avenir. Le PSG souhaite bel et bien rapatrier son jeune crack pour l’intégrer à l’équipe première la saison prochaine, mais la décision finale reviendra à l’international néerlandais, qui aurait une maitrise totale de son futur. La pression est donc totale pour le PSG dans ce dossier…