Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour le transfert d'une star ?

Le Real Madrid cherche à réaliser un gros mercato estival. Après l'arrivée très probable de Kylian Mbappé, le club espagnol cherche à boucler le transfert d'Alphonso Davies. Le Canadien a également reçu une offre de prolongation de la part du Bayern Munich, avec un ultimatum. Le défenseur ne souhaiterait pas se dépêcher, et veut attendre la fin de la saison pour trancher.

Le Real Madrid possède l’un des meilleurs effectifs d’Europe. L’été dernier, le club de la capitale espagnol avait notamment mis la main sur Jude Bellingham. L’Anglais a apporté une vraie plus value à l’équipe de Carlo Ancelotti, il collectionne les buts, et il est même en tête du classement des buteurs de la Liga. Un effectif déjà très qualitatif, qui sera normalement renforcé par l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé.

Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid a fait une offre à Kylian Mbappé. Il y a de grandes chances que la proposition madrilène soit acceptée par le champion du monde, qui quittera donc le PSG, après sept saisons chez le champion de France. Les dirigeants madrilènes vont enfin mettre la main sur un joueur qu'ils surveillent depuis des années, et qu'ils ont tenté de recruter à de nombreuses reprises.

Davies veut du temps pour prendre sa décision