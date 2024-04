Mercato - PSG : La presse espagnole déjà agacée par Mbappé ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui, non pas pour ses buts, mais pour son attitude. Mécontent d'être remplacé dès l'heure de jeu face à l'OM, le champion du monde avait laissé échapper sa frustration, et il avait par la suite posté une photo énigmatique sur Instagram. Cela a le don d'agacer chez nos voisins espagnols, qui voient cela d'un très mauvais œil.

L'histoire d'amour entre Kylian Mbappé et le PSG n'est pas en train de se terminer de la meilleure des façons. Alors qu'il a annoncé son départ à l'issue de la saison, le champion du monde a vu Luis Enrique changer son attitude envers lui. Le coach parisien n'hésite pas à le laisser sur le banc au coup d'envoi de certaines rencontres, ou bien à le faire sortir en fin de match. Cela a notamment été le cas dimanche dernier, face à l'OM.

Mbappé n’a pas apprécié de sortir face à l’OM

Lors du Classique face à l'OM, Kylian Mbappé n'a pas brillé. Le Parisien n'a pas marqué, et il a très peu pesé sur la défense marseillaise. Cela, ainsi que la demi-finale de Coupe de France à venir, a donc poussé Luis Enrique à remplacer le champion du monde, dès la 65ème minute de jeu, par Gonçalo Ramos. Cela n'a pas plu au principal intéressé, qui a laissé échapper sa frustration. Les caméras de Prime Video l'ont filmé à ce moment-là, et ce dernier semblait insulter son coach. Cela a par la suite été démenti, mais Kylian Mbappé paraissait tout de même contrarié.

PSG - Real Madrid : Menacé par Mbappé, il refuse de partir https://t.co/55ieTZug1f pic.twitter.com/PXhy7mYr0Y — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

La presse espagnole est agacée par l'attitude de Mbappé