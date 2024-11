Mercato : Le PSG va tenter un transfert impossible ?

Arnaud De Kanel

À 24 ans, Vinicius Jr se trouve à un tournant de sa carrière. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Merengues, il n’a pas encore officialisé de prolongation, un suspense qui alimente les spéculations autour de son avenir. En coulisses, plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, surveillent de près sa situation, prêts à saisir toute opportunité pour attirer le prodige brésilien.

Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr n’a pour l’instant pas accepté d’extension avec les Merengue. Cette situation pourrait vite devenir un casse-tête pour les dirigeants madrilènes, désireux de sécuriser l’avenir de leur jeune star brésilienne. Selon les informations de Foot Mercato, le Real serait pourtant prêt à mettre les moyens pour convaincre Vinicius de rester dans la capitale espagnole. Le PSG surveillerait sa situation mais le transfert semble impossible.

Le PSG rêve de Vinicius Jr

Selon des informations relayées par Relevo, le PSG envisagerait de frapper fort en cherchant à subtiliser Vinicius Junior au Real Madrid. Le jeune attaquant brésilien, malgré l'absence de Ballon d'Or cette année, s’impose parmi les joueurs les plus redoutables d’Europe et reste un pilier incontournable de l’équipe madrilène. Conscients de cette valeur, les dirigeants parisiens seraient disposés à sortir le grand jeu pour attirer Vinicius sous le maillot parisien. Mais cette ambition a un coût : le joueur est actuellement lié au Real Madrid jusqu’en 2027, ce qui nécessiterait une offre colossale pour convaincre les Merengues de lâcher leur étoile montante. De plus, le Brésilien souhaite rester selon ses dires.

Vini, le Real à vie ?

« Je veux rester au Real Madrid toute ma vie. Nous voulons gagner à nouveau la Ligue des champions. On a cru en nous. On sait qu’à la maison, avec nos supporters, tout peut arriver », a déclaré Vinicius Jr. L'affaire part donc très mal pour le PSG qui devra certainement rivaliser avec l'Arabie saoudite dans ce dossier XXL.