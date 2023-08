Mercato : Le PSG va recevoir une offre de 35M€

Hugo Chirossel

II ne reste plus que quelques jours avant la fermeture du marché des transferts et le PSG cherche toujours une porte de sortie à Hugo Ekitike. Si le club de la capitale essaye de l’intégrer dans le transfert de Randal Kolo Muani, l'attaquant de 21 ans est également pisté en Premier League, où West Ham est intéressé.

« J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi . » Randal Kolo Muani a lâché une sacrée bombe sur son avenir ce mardi soir. Dans le viseur du PSG, l’international français a exprimé son souhait de quitter l’Eintracht Francfort.

Le PSG veut se séparer d’Ekitike

Cela fait plusieurs semaines que le PSG essaye de trouver un accord avec le club allemand. Les dirigeants parisiens ont notamment essayé d'inclure Hugo Ekitike dans l’opération. Arrivé il y a seulement un an à Paris, l’attaquant de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’entre pas dans les plans de Luis Enrique.

West Ham prêt à mettre 35M€