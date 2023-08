Une solution à 50M€ pour débloquer le mercato du PSG ?

Thomas Bourseau

Depuis le début du mercato, il est question d’une volonté du PSG de renforcer le secteur offensif de l’effectif. Et cela tomberait bien puisque le FC Barcelone aimerait se séparer d’un élément tout droit issu de la Masia : Ansu Fati. Le prix serait fixé à 50M€ alors que le Paris Saint-Germain peine à mettre la main sur ses cibles prioritaires…

C’est un secret de polichinelle, certes, mais le PSG compte boucler à la fois la venue de Randal Kolo Muani et celle de Bradley Barcola avant la clôture du mercato estival le vendredi 1er septembre prochain. D’après Sport BILD , le PSG devrait se résigner à l’idée de débourser 85M€ en plus d’Hugo Ekitike s’il souhaitait voir l’Eintracht Francfort donner son feu vert pour Kolo Muani.

Le PSG rame avec Kolo Muani et Barcola, la solution Ansu Fati ?

Le10sport.com vous a confié que les positions du PSG et de l’OL se rapprochaient la semaine dernière pour Bradley Barcola, mais aucun accord n’est pour le moment trouvé. En parallèle, la presse espagnole a fait part d’une piste intéressante aux yeux du Paris Saint-Germain dernièrement : Ansu Fati. D’après 90min , et ce depuis le début du mercato, le FC Barcelone compte se séparer de son produit formé à la Masia et la donne n’a pas changé..

«Jorge Mendes l'offre à la Premier League pour 50M€»