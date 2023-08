Mercato : Une fake news dénoncée sur un vieux dossier du PSG ?

Pierrick Levallet

Travaillant depuis de nombreuses semaines sur le dossier de Bradley Barcola, le PSG penserait à d'autres joueurs de l'OL. Le club de la capitale garderait encore un oeil sur Rayan Cherki, déjà ciblé l'hiver dernier. Mais récemment, certains annonçaient que Chelsea était également intéressé par les services du crack de 20 ans. Mais en réalité, il n'en serait rien.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG pousse pour s’attacher les services de Bradley Barcola. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que le club de la capitale de lâche rien pour le crack de 20 ans. Mais l’international Espoirs français ne serait pas le seul joueur de l’OL pisté par le PSG, au contraire. Le Parisien a récemment révélé que la direction parisienne gardait toujours un œil sur Rayan Cherki, déjà convoité l’hiver dernier.

Surprise, un transfert à 60M€ du PSG totalement relancé ? https://t.co/PpuQGZDiyH pic.twitter.com/HPfEHnOXww — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Le PSG relance le dossier Cherki, Chelsea en embuscade ?

Toutefois, 90min annonçait ces dernières heures que le PSG n’était pas seul sur ce dossier. Le média britannique indiquait que Chelsea pensait également à Rayan Cherki. La pépite lyonnaise aurait tapé dans l’oeil des Blues , alors que la piste menant à Bradley Barcola se serait considérablement refroidie du côté londonien. Toutefois, Fabrizio Romano annonce que le pensionnaire de la Premier League n’aurait pas bougé de tout l’été pour Rayan Cherki.

«Chelsea ne négocie pas avec Lyon»