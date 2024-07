Mercato : Le PSG va lâcher 100M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un nouvel attaquant, et ce dernier devrait être Victor Osimhen. L’avant-centre de Naples qui dispose depuis janvier dernier d’une clause libératoire de 130M€ se dirige vers le club parisien, qui devrait débourser environ 100M€ dans cette grosse opération. Explication.

Le PSG se tient prêt à agir. En effet, le club de la capitale, plutôt discret depuis le début du mercato estival, devrait prochainement passer à l’action au niveau de plusieurs dossiers. Outre Désiré Doué (Stade Rennais), ou encore João Neves (Benfica), les dirigeants parisiens seraient en passe de boucler l’arrivée de Victor Osimhen en provenance de Naples.

Osimhen devrait débarquer au PSG

Ces derniers jours, la presse italienne révélait ainsi que Roberto Calenda, l’agent du joueur, s’était rendu à Paris afin de discuter avec la direction du PSG quant à un possible transfert du Nigérian cet été. A en croire les dernières indiscrétions de SportMediaset, cette réunion au sommet entre Calenda et Paris s’est bien déroulée, et le PSG a réussi à se mettre d’accord avec le camp de Victor Osimhen, mais également avec Naples.

Une opération à 100M€

Le média italien souligne ainsi que le PSG ne déclenchera pas la clause libératoire de Victor Osimhen (130M€). Le club francilien devrait bel et bien conclure l’opération prochainement, et ce pour un montant total avoisinant les 100M€. Le club de la capitale tient donc son premier gros coup de l’été...