Mercato : Un indice lâché à l’étranger pour la prochaine star du PSG ?

Axel Cornic

Le mercato estival avance, mais on attend toujours le gros coup du Paris Saint-Germain en attaque. Avec le départ de Kylian Mbappé on annonce en effet une star en attaque, mais pour le moment aucune piste ne semble se décanter, même si celle menant à Victor Osimhen semble avoir pris de l’ampleur depuis quelques jours.

Il y a plusieurs mois déjà, nous vous révélions sur le10sport.com comment le PSG s’était cassé les dents du dossier Victor Osimhen. Grand acteur du Scudetto du Napoli, l’attaquant nigérian de 25 ans était la grande priorité de Luis Campos lors de l’été 2023. Le dirigeant parisien a finalement été contraint d’envisager d’autres pistes face aux sommes très importantes réclamées pour son transfert, puisque les Napolitains sont montés jusqu’à 200M€ pour le Capocannoniere de la saison 2022/2023 de Serie A.

Transferts : Le PSG fait partir une offre de 45M€ https://t.co/Urc6FYTZyL pic.twitter.com/BMnzpu9TBk — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

PSG-Osimhen, un an après

Un an plus tard, la situation a quelque peu changé ! Car le Napoli souhaite vendre Victor Osimhen, mais seulement en échange d’une indemnité de 130M€, montant de sa clause de départ. Or, le PSG semble assez refroidi par ces demandes et pour le moment n’aurait rien fait de concret, se concentrant même sur d’autres dossiers comme celui de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier serait le favori de Luis Enrique pour remplacer notamment Kylian Mbappé, mais ne serait finalement pas du tout à vendre.

Poussé vers la sortie au Napoli ?

La situation autour du Nigérian fait énormément parler en ce moment en Italie, surtout qu’il a repris les entrainements avec un club qui n’attend qu’une seule chose : le vendre pour pouvoir financer son recrutement ! Et ça commencerait à se tendre, puisque Gianluca Di Marzio nous apprend ce mardi que Victor Osimhen n’a même pas participé au premier match amical de cette présaison napolitaine, face à l’équipe italienne de l’Anaune Val di Non.