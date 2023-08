Mercato : Le PSG utilise Neymar pour son prochain transfert

Alexis Brunet

Neymar devrait prochainement quitter le PSG. Le Brésilien se serait mis d'accord avec Al-Hilal. Mais l'attaquant n'est pas le seul Parisien à être une cible de la formation saoudienne. Marco Verratti serait aussi convoité. De son côté, le club de la capitale se servirait des négociations concernant l'ancien joueur du FC Barcelone, pour tenter de faire partir certains de ses indésirables, dont Keylor Navas.

Cela va peut-être le transfert de cet été. Neymar va rejoindre sauf revirement de situation Al-Hilal. Le Brésilien va s'engager pour au minimum deux années, plus une en option. Il devrait toucher entre 300 et 400M€. L'attaquant a aussi réussi à négocier certains avantages, donc une très belle maison, mais aussi une prime de victoire par match. De quoi lui faire oublier sans doute l'échec de son retour au FC Barcelone.

Le PSG tente de placer Navas à Al-Hilal

Le départ de Neymar pourrait donc permettre aux dirigeants parisiens d'avancer encore un peu plus sur le mercato. Cela permettrait de réinjecter de l'argent dans le recrutement d'un nouvel attaquant qui pourrait être Randal Kolo Muani par exemple. Mais le PSG veut aussi dégraisser, et là encore il pourrait se servir de Neymar. D'après les informations de Sports Zone , Paris essaye de profiter des négociations concernant Neymar pour placer certains indésirables à Al-Hilal. Le club de la capitale aurait ainsi proposé le gardien Keylor Navas. Le Costaricien ne se satisferait pas d'une place de numéro deux au PSG, et comme révélé par le10sport.com, son départ s'accélère.

Encore un an de contrat pour Navas

Le départ de Keylor Navas permettrait de récolter un peu d'argent, car le gardien est encore sous contrat pour un an. De plus, cela ferait un gros salaire en moins pour le PSG. Le club de la capitale avait déjà anticipé le possible départ du Costaricien, car il a recruté Arnau Tenas cet été, qui deviendrait doublure de Gianluigi Donnarumma en cas de départ de l'ancien joueur du Real Madrid.