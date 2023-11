Mercato : Le PSG s’engage dans un bras de fer à 150M€

Pierrick Levallet

En quête d'un nouveau buteur lors de ce mercato estival, le PSG avait coché le nom de Victor Osimhen sur sa liste. Mais la direction parisienne n'a rien pu faire face à l'intransigeance de Naples dans les négociations. Le club de la capitale s'est donc tourné vers d'autres options cet été, mais continuerait de suivre le Nigérian de près. Cependant, l'attaquant de 24 ans aurait d'autres prétendants sur le marché des transferts.

Comptant Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans son effectif, le PSG souhaitait néanmoins mettre la main sur un autre buteur cet été. Le10Sport.com peut vous confirmer que le club de la capitale a tout tenté pour s’attacher les services de Victor Osimhen. Naples s’est néanmoins montré très ferme dans les négociations, refusant de céder son attaquant à moins de 200M€.

Le PSG en pince toujours pour Osimhen

L’ancien du LOSC est donc resté chez les Azzurri cet été, le PSG s’étant tourné vers d’autres options. Toutefois, Victor Osimhen serait toujours dans le viseur des dirigeants parisiens. Ben Jacobs a d’ailleurs révélé il y a quelques semaines que Naples ne réclamait désormais plus que 150M€ pour son buteur vedette. Cependant, le PSG ne serait pas vraiment le seul club intéressé par l’international nigérian.

Chelsea se tient en embuscade