Mercato : Le PSG s’énerve sur un dossier sensible !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu par l’Atlético de Madrid mercredi soir en Ligue des Champions, le PSG a fait preuve d’une inefficacité troublante devant le but adverse, ce qui relance donc le débat sur l’absence d’un véritable numéro 9 sans Gonçalo Ramos. Et Luis Enrique, interrogé à ce sujet en conférence de presse, a eu du mal à garder ses nerfs.

Le PSG manque-t-il d’un buteur dans son effectif ? Gonçalo Ramos est absent depuis le mois d’août pour cause de blessure, et Luis Enrique préfère opter pour le présence d’un faux numéro 9 (Asensio, Kang-in Lee) plutôt que d’attribuer du temps de jeu à Randal Kolo Muani. Et alors que son équipe a cruellement manqué d’efficacité mercredi soir face à l’Atlético de Madrid (1-2) en Ligue des Champions avec de nombreuses occasions gâchées, l’entraîneur espagnol du PSG s’est agacé en conférence de presse d’après-match sur cet épineux dossier du buteur.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Apporte-le moi si tu l’as »

« Apporte-le moi si tu l’as. Cet attaquant, d’où je le sors ? C’est la Ligue des champions. Je suis fidèle à mes idées. Le jour où je me raterai totalement dans le football, je le ferai avec mes idées, pas celle d’un journaliste, d’un autre entraîneur, ou de quelqu’un d’autre », a sèchement répondu Luis Enrique à un journaliste l’interrogeant sur l’absence d’un véritable buteur en ce moment dans les rangs du PSG.

« Fidèle à mes idées »

« Je suis toujours fidèle à mes idées. Je n’ai aucun doute que nous sommes sur le bon chemin, malgré cette série incroyable et inédite. Le football ne récompense pas les occasions, mais les buts. Nous en sommes conscients et devons faire mieux, moi le premier », poursuit Luis Enrique, qui refuse donc de lâcher des indices sur l’éventuel recrutement d’un buteur au PSG lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre…