Mercato : Le PSG sème la panique dans un club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours actif en coulisses afin de recruter un nouvel attaquant, le PSG s'active notamment pour boucler le transfert d'Ademola Lookman qui viendrait compenser la grave blessure de Gonçalo Ramos, absent trois mois. Une situation qui semble crisper Gian Piero Gasperini puisque l'entraîneur de l'Atalanta assure qu'il ne s'attendait pas à se retrouver dans cette position à seulement dix jours de la fermeture du mercato.

En plus de l'arrivée de quatre nouveaux joueurs, le PSG continue de chercher un renfort offensif susceptible de compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais également de combler l'absence laissée par Gonçalo Ramos. Dans cette optique, le PSG s'intéresse à Ademola Lookman, qui ferait même le forcing pour signer à Paris au point d'avoir refusé de jouer le premier match de Serie A lundi soir contre Lecce. L'Atalanta s'est malgré tout largement imposé (4-0), et à l'issue du match, Gian Piero Gasperini s'est prononcé sur cette situation délication puisqu'en plus du cas Lookman, dans le viseur du PSG, Teun Koopmeiners pousse pour son transfert à la Juventus.

Mercato : Le PSG tombe d’accord pour un transfert de dernière minute ! https://t.co/iP33GuMhbA pic.twitter.com/OrjveL7ADV — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

Gasperini sort du silence pour Lookman

« Je ne sais pas, honnêtement personne ne s'attendait à se retrouver dans cette situation. En ce moment, je devrais naviguer un peu à vue, j'ai eu quelques pensées après la finale de la Super Coupe et ensuite nous avons eu toutes ces difficultés, y compris la blessure de Scamacca », lance le coach de l'Atalanta au micro de Sky Sport, avant de poursuivre.

«La tâche est de rassembler le plus possible»

« Mais le club a ensuite engagé Retegui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les dix jours qui restent, la tâche est de rassembler le plus possible, de voir avec le club ce qui peut être utile à réaliser », ajoute Gian Piero Gasperini, visiblement impatient d'être le 31 août.