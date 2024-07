Mercato : Le PSG s’embarque dans une galère !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier et le PSG a déjà mis la main sur Matvey Safonov. Le projet recrutement du Paris Saint-Germain inclus un milieu de terrain comme révélé par le10sport.com. Joshua Kimmich prend un malin plaisir à jouer avec ses courtisans, dont le PSG.

Au cours du mercato hivernal, le PSG a pensé à inclure Joshua Kimmich dans l’opération Nordi Mukiele, souhaité par Thomas Tuchel qui officiait alors au poste d’entraîneur au Bayern Munich. Ces rumeurs ne se sont pas concrétisées et les deux joueurs sont restés dans leurs clubs respectifs. Toutefois, le Paris Saint-Germain n’aurait pas tourné la page Kimmich.

Le PSG n’a pas oublié Kimmich

Joshua Kimmich est contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’à l’été 2025 et sera vendu au plus offrant par le club munichois si jamais il refusait catégoriquement d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat chez le géant bavarois. De quoi faire les affaires du PSG ? Pas vraiment puisque le champion de France semble être largué dans la course à sa signature d’après les médias étrangers.

Coup de tonnerre à 15M€, le PSG craque en coulisses ! https://t.co/qiqG3vTz70 pic.twitter.com/VdJvZdkZA0 — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Kimmich laisse planer le doute