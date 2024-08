Mercato : Le PSG se plante royalement, son bourreau jubile !

Thomas Bourseau

Le PSG faisait du recrutement de Leny Yoro une priorité, mais s’est raté sur le mercato voyant Manchester United lui chiper le défenseur central de 18 ans. Finalement, c’est Willian Pacho qui devrait débarquer de Francfort au Paris Saint-Germain, mais pas de quoi atténuer le bonheur d’Erik Ten Hag d’avoir raflé la mise pour Leny Yoro.

le10sport.com vous l’avait annoncé dès le mois de janvier : le comité directeur du PSG prenait rendez-vous après une approche vaine auprès du LOSC pour le transfert de Leny Yoro cet hiver, mais cette fois-ci pour le mercato estival. Et jusqu’au transfert surprise du défenseur central de 18 ans à Manchester United, ce fut une finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, toujours selon le10sport.com.

Mercato : Le PSG en duel avec le Real Madrid pour un nouveau crack https://t.co/MQGDAVXnIg pic.twitter.com/5OcRfqNaAy — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

«Il exprime déjà l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons recruté»

Le choix de Leny Yoro aurait particulièrement surpris le Real Madrid alors qu'il était question dans la presse étrangère que l’international espoir français faisait du club merengue sa priorité absolue sur le marché des transferts. Dans la foulée de son arrivée à Manchester United, Yoro a contracté une fracture du pied gauche pendant la préparation estivale de Manchester United. Mais son entraîneur Erik Ten Hag ne perd pas son sourire et ne dissimule pas sa joie d’avoir recruté Leny Yoro au nez et à la barbe de Manchester United. « Il exprime déjà l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons recruté. Il est très mature, il a une grande personnalité, il fait face à la situation, il regarde vers l'avant, il est courageux et positif ».

«Le feu brûle à l’intérieur»

En interview pour Sky Sports, le technicien néerlandais en a rajouté une couche sur la maturité précoce de Leny Yoro et sur ce qu’il apportera dès son retour de blessure à Manchester United. « Le feu brûle à l’intérieur. Pour son âge, il est déjà très mature, très équilibré. Il ne se laisse pas distraire. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut aller. Je suis sûr qu'il reviendra dès que possible et qu'il soutiendra l'équipe et l'aidera à gagner des matches et des trophées ».